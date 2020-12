Lapo Elkann con la cocaina? Il Fatto Quotidiano: “Aveva 4 grammi ma per il pm è per uso personale”(foto Ansa)

Secondo quanto riportato dal Fatto Quotidiano lo scorso 12 settembre Lapo Elkann sarebbe stato trovato in strada con in possesso 4 grammi di cocaina. Tutto sarebbe successo tra Portofino e Santa Margherita Ligure. Lapo Elkann sarebbe stato fermato per due volte: una per eccesso di velocità su una Ferrari, che gli è costata una multa. Poi un’altra volta a dieci chilometri di distanza, dove i carabinieri avrebbero trovato dosi di cocaina fra i 3 e i 4 grammi.

La Procura di Genova ha aperto un’inchiesta per presunta detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio e iscritto Elkann, che era in compagnia di un amico, nel registro degli indagati. Ma il pm Silvia Saracino, come scrive Marco Grasso per Il Fatto Quotidiano, ha chiesto l’archiviazione perché la quantità è poca, limitata e compatibile a un consumo personale.

Lapo Elkann e la cocaina, ora spetta al giudice decidere

Ora se il giudice accettasse l’archiviazione, per Lapo Elkann potrebbe restare solo la segnalazione al Sert come tossicodipendente. Nel 2005 Lapo venne ricoverato in ospedale a Torino proprio a causa di un’overdose causata dalla droga. Nel dicembre 2019 si è schiantato a bordo di una fuoriserie in Israele ed è finito in ospedale. “Voglio cambiare vita”, aveva detto più volte. (Fonte Il Fatto Quotidiano).