TORINO – Commosso post di Lapo Elkann dedicato alla nonna Marella Agnelli, ad un anno dalla sua morte. “E’ passato un anno da quando non sei più con noi. Sei e rimarrai sempre il mio angelo custode”, ha scritto il rampollo di casa Agnelli.

Marella Agnelli: la sua vita

Nacque a Firenze il 4 maggio 1927 da Filippo Caracciolo principe di Castagneto, scrittore saggista e diplomatico, e da Margaret Clarke, americana. Dopo aver seguito gli studi superiori e conseguito il diploma in Svizzera, Marella Agnelli frequentò l’Académie des Beaux-Arts e quindi l’Académie Julian di Parigi. Iniziò la propria attività di fotografa a New York quale assistente di Erwin Blumenfeld. Rientrata in Italia, collaborò come redattrice e fotografa per la Condé Nast.

L’anno seguente, nel 1953, a Strasburgo sposò Giovanni Agnelli, dal quale ebbe due figli, Edoardo e Margherita. Nel 1973, su richiesta della famosa fabbrica di tessuti in Svizzera Abraham Zumsteg, realizzò una serie di disegni per tessuti d’arredamento. Ad essa seguirono le collezioni in Italia per la Ditta Ratti di Como, in Francia per gli Stabilimenti Steiner, negli Stati Uniti per la Martex e numerose collezioni per la Marshall Field’s.

Nel 1977 ottenne negli Stati Uniti l’Oscar del disegno con il premio ‘Product Design Award of the Resources Council’. Ha sempre continuato a fotografare, collaborando con la Condé Nast ed altre riviste.

E’ del 1987 il best-seller Giardini Italiani della Weidenfeld e Nicholson, del 1995 Il Giardino di Ninfa, del 1998 Giardino Segreto, del 2007 Ninfa Ieri e Oggi. Quindi, nel 2014, esce Ho coltivato il mio giardino e nel 2015 La Signora Gocà.

Presidente onorario della Pinacoteca Giovanni e Marella Agnelli, fu membro dell’International Board of Trustees del Salk Institute di San Diego (California) e dell’International Council of the Museum of Modern Art di New York. E’ stata inoltre vicepresidente del Consiglio di Palazzo Grassi a Venezia, nonché presidente de ‘I 200 del Fai’ di Milano e dell’Associazione degli Amici Torinesi dell’Arte Contemporanea di Torino. Nell’ottobre 2000 venne insignita del titolo di Grande Ufficiale dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana. Morì a Torino il 23 febbraio del 2019. (Fonte: Ansa)