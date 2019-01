L’AQUILA – La macchina per il pagamento del biglietto al casello gli ritira il bancomat. Lui va su tutte le furie, scende dall’auto, litiga con l’addetto, apre il portabagagli e… tira fuori una motosega. Poi, furioso, si scaglia contro la macchinetta. Con il casellante intanto che, spaventato, scappa lontano. Tutto è successo sabato sera (5 gennaio) al casello autostradale “L’Aquila Ovest” dell’A24.

Il casellante fuggito lontano alla vista della motosega ha poi chiamato la Polizia. Polizia che è intervenuta immediatamente per bloccare l’automobilista furioso. Si tratta di un 55enne di Campotosto. 55enne che forse, come racconta il Messaggero, aveva anche bevuto qualche bicchiere di troppo. Gli agenti hanno subito bloccato l’automobilista e l’hanno portato nei loro uffici dove ha continuato a dare in escandescenze. L’uomo, scrive il Fatto Quotidiano, è stato denunciato per minacce e danneggiamento e ora si trova agli arresti domiciliari.