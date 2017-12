L’AQUILA – Una scossa di terremoto di magnitudo 2.9 è stata avvertita nella zona dell’aquilano nella serata di martedì 5 dicembre (alle 23:22 secondo le registrazioni dell’Ingv). Secondo l’istituto, che ha dato conto della forza del scossa, l’epicentro è stato localizzato ad ovest del capoluogo, nella frazione di Assergi, a circa nove chilometri di profondità.

Non si registrano danni a persone o cose. La gente, peraltro, benché spaventata, a causa delle temperature molto fredde non è scesa in strada, anche se la scossa testimonia che la zona non è ancora uscita dall’incubo del terremoto. Nella Rete infatti sono già moltissime le testimonianze di persone in preda alla paura.