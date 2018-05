LASTRA A SIGNA (FIRENZE) – Incidente mortale per una giovane di 20 anni a Lastra a Signa, in provincia di Firenze. La ragazza, Beatrice Morandi, ha perso la vita lunedì 7 maggio dopo essere caduta dallo scooter, venendo travolta da uno scuolabus.

Secondo quanto riferisce Il Corriere Fiorentino, intorno alle 8:30 di lunedì Beatrice Morandi stava percorrendo la via Livornese all’altezza dell’incrocio con via Caruso quando, per cause ancora da accertare, è caduta dallo scooter, finendo nella corsia opposta di marcia. Qui è stata travolta da uno scuolabus: l’autista non ha potuto fare niente per evitarla.

App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui

Ladyblitz – Apps on Google Play

L’urto è stato fatale per la ragazza. Sul posto sono arrivati i carabinieri e i sanitari del 118, ma tutti i tentativi di rianimare la giovane sono stati vani. Molta paura ma nessuna conseguenza per i piccoli che viaggiavano sullo scuolabus, rimasti illesi. Sotto choc, invece, l’autista del bus.