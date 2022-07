Laterza, scontro auto-mezzo pesante: morti mamma e figlio. Feriti gli altri due figli

Due persone sono morte, una mamma e suo figlio minorenne, e tre persone sono rimaste ferite, tra cui gli altri due figli della donna, in un incidente avvenuto oggi, lunedì 25 luglio. sulla strada per Ginosa (Taranto), alle porte di Laterza.

Le prime notizie

L’auto a bordo della quale viaggiavano la donna e i suoi tre figli minorenni si è scontrata con un mezzo pesante. Le tre persone ferite, tra cui l’autista del mezzo pesante, sono state portate in ospedale. Sul posto Vigili del fuoco, Polizia locale e Carabinieri. L’incidente è avvenuto vicino al luogo in cui domenica è morto un motociclista 20enne di Santeramo in Colle.