ROMA – E’ stata rovinata da anonimi molestatori social la diretta streaming su Facebook del rosario organizzata dal parroco di un piccolo centro in provincia di Brindisi. Commenti offensivi, sfottò volgari fino a roboanti bestemmie durante il rito della preghiera collettiva.

Il parroco di San Giuseppe Lavoratore a Latiano aveva avuto la brillante e moderna idea di collegarsi in diretta streaming per consentire a tutti, anche agli anziani, gli allettati, di recitare il rosario senza doversi recare in chiesa. L’iniziativa è del gennaio di quest’anno e aveva raggiunto migliaia di visualizzazioni.

Ora tocca alla magistratura risalire ai colpevoli. Intanto la polizia si sta concentrando sui profili dove sono apparsi gli insulti più gratuiti.

“Dalla disamina dei 902 commenti della diretta facebook – riferisce Il Fatto Quotidiano -, sono stati infatti analizzati ed estrapolati solo quei profili che hanno riportato frasi diffamatorie e parole offensive sia riguardo al sacerdote sia in merito all’iniziativa in streaming. I 13 autori della presunta diffamazione, che hanno un’età ricompresa tra i 18 e i 38 anni e provengono da diverse regioni sono stati deferiti all’autorità giudiziaria”. (fonte Il Fatto Quotidiano)