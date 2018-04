LATINA – Una serie di arresti ha colpito imprenditori, commercialisti e anche politici a Latina.

La Polizia di Stato e la Guardia di Finanza di Latina stanno eseguendo, dalle prime ore di lunedì 16 aprile, una vasta operazione di polizia giudiziaria tra Roma e Latina nei confronti di una serie di persone accusate a vario titolo di associazione per delinquere finalizzata ad imponenti frodi fiscali e al conseguente riciclaggio.

L’ordinanza di custodia cautelare in carcere (scrivono l’Ansa e Repubblica) emessa dall’Autorità Giudiziaria pontina riguarda commercialisti e imprenditori, alcuni dei quali coinvolti in passato nell’amministrazione del Latina calcio. Colpiti anche i patrimoni, che secondo l’accusa sarebbero stati accumulati illecitamente per oltre 60 milioni di euro.

Tra i destinatari dell’ordinanza anche l’ex deputato di Fratelli d’Italia Pasquale Maietta. L’ex parlamentare e la sua socia Paola Cavicchi erano entrambi coinvolti nella precedente gestione del Latina calcio.

Maietta tra l’altro è stato vittima negli ultimi giorni di un grave incidente domestico con la motozappa, un incidente che potrebbe provocargli l’amputazione di entrambe le gambe.