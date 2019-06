LATINA – Un ragazzo di origini egiziane ha salvato due bambini che stavano per annegare mentre facevano il bagno a Latina. Il 23enne ha notato i piccoli in difficoltà a causa delle correnti e si è subito gettato in acqua per prestare soccorso riportando a riva i due bambini. Il tutto è avvenuto intorno a mezzogiorno di domenica 16 giugno, vicino alla foce del canale Rio Martino.

Omar, il ragazzo egiziano, è un richiedente asilo ospite della locale cooperativa Astrolabio e impegnato in un’azienda nella vicina zona di Borgo Grappa. Dopo aver riconsegnato i bambini ai genitori, il giovane non ha voluto niente in cambio e ha evitato anche il clamore che il suo gesto aveva provocato per tornare verso il centro in cui è ospitato.

“E’ stato un bel gesto – commenta Pina Vallerotonda della cooperativa Astrolabio che gestisce l’accoglienza in provincia a Il Messaggero – ma Omar è molto timido e so che ha preferito tornare subito a casa, solo oggi ci ha detto di aver anche perso il suo telefono in acqua”. (fonte IL MESSAGGERO)