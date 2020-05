Latina: cade durante un trasloco, viene investito e muore

ROMA – Perde l’equilibrio, cade in strada, viene investito da una macchina e muore.

Tutto è avvenuto ieri sera, quindi giovedì 28 maggio, a Latina.

A raccontare la storia è Latina Oggi:

Drammatico incidente stasera in via dei Volsci, nel centro di Latina, dove un uomo ha perso la vita a causa di una caduta avvenuta in circostanze incredibili.

La vittima è un cittadino tunisino di circa 45 anni che, ieri sera, si stava adoperando per caricare un divano su un’auto parcheggiata lungo la strada, con l’aiuto di un’altra persona.

La dinamica.

Racconta Latina Today:

Stando a una prima ricostruzione, mentre lo straniero era intento a fissare il mobile sulla vettura con una corda di fortuna, ha perso l’equilibrio ed è caduto sull’asfalto, proprio mentre transitava una macchina, guidata da una donna del capoluogo, che lo ha investito. Soccorso da un’ambulanza, il tunisino è stato trasportato d’urgenza presso il pronto soccorso del vicino ospedale Santa Maria Goretti in condizioni disperate a causa di un violento trauma cranico.

Purtroppo per l’uomo non c’è stato niente da fare:

Tant’è vero che, dopo un lungo tentativo di rianimazione, i medici hanno constatato il decesso dell’uomo, che si era stabilito in Italia da molti anni e lascia una moglie con quattro figli. Sull’episodio sono in corso gli accertamenti del caso. (Fonte: Latina Today).