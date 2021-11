Un morto e dieci persone ferite in una violenta rissa avvenuta a Borgo Montello, in provincia di Latina, tra alcuni indiani. Secondo quanto è stato ricostruito dalla polizia alcune persone si sono affrontate con bastoni in ferro e sono anche stati esplosi colpi di arma da fuoco. La vittima, un 29enne, è morto per le ferite e altri 10 sono stati ricoverati nei diversi ospedali della zona.

Latina, festa degenera: rissa con bastoni, un morto

La rissa è avvenuta a poca distanza dalla discarica di Borgo Montello. La rissa è avvenuta dopo una festa che era stata organizzata nella casa della vittima in occasione della nascita del figlio. Ai festeggiamenti hanno partecipato altri membri della comunità indiana e a un certo punto, per motivi ancora da chiarire, la situazione è degenerata e non è escluso che alla rissa abbiano partecipato persone esterne, che non erano alla festa.

Un morto e dieci feriti dopo rissa tra indiani

Il 29enne è deceduto a causa delle lesioni riportate durante l’aggressione. Degli altri dieci feriti, invece, nessuno è in pericolo di vita. La polizia ha sequestrato due bastoni tubolari in ferro e tre bossoli esplosi. Le indagini sono coordinate dalla Procura della Repubblica di Latina.