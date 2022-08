Latina: Francesca Testana muore dopo malore in discoteca. Una ragazza di 25 anni, originaria di Aprilia, è morta questa notte a Latina colta da malore mentre si trovava in una discoteca.

Sul posto sono intervenuti gli operatori del 118 ma per la giovane, madre di due figli, non c’è stato nulla da fare. Sulla vicenda indagano i carabinieri, la Procura ha disposto l’autopsia per accertare le cause del decesso.

Francesca Testana, mamma di due bambini, si è accasciata per non più riprendersi verso l’una e mezza di notte nei locali della discoteca El Paso.

La sorella della giovane ha raccontato che “Francesca era appena guarita dal Covid”. Sarà l’autopsia a fornire la spiegazione più plausibile per questa assurda e prematura scomparsa.