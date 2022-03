Latina, il figlio va in camera mortuaria e al posto del padre trova un estraneo

Va in camera mortuaria e al posto del padre trova il cadavere di un estraneo. Tutto è avvenuto a Latina, all’ospedale Santa Maria Goretti. A raccontare la vicenda è stato proprio il figli dello storico fotografo di Sabaudia Alfredo Vitali morto nei giorni scorsi.

Le parole del figlio: “All’inizio non credevo fosse possibile”

“Quando abbiamo visto che nella bara di mio padre all’interno della camera mortuaria c’era un’altra persona, all’inizio non credevamo fosse possibile – ha spiegato contattato da Fanpage.it il figlio – il ragazzo dell’obitorio ha aperto un’altra stanza senza insegne e c’era lui, mio padre, con altri vestiti, posto all’interno della bara giusta scelta da noi. Fatti del genere non possono accadere”.

Le scuse dell’ospedale: “Ci scusiamo per l’incescioso episodio”

“Abbiamo richiesto un audit interno alla struttura per capire cosa non abbia funzionato e per correggere gli elementi critici – ha detto e spiegato il direttore medico ospedaliero del Goretti Sergio Parrocchia – esprimiamo la massima comprensione e scuse ai famigliari dei defunti per l’increscioso episodio. L’azienda ha già predisposto strumenti per la gestione dei rischi, braccialetti elettronici verranno applicati a giorni a tutti pazienti nelle varie fasi del ricovero, per evitare errori e fare in modo che ne siano riconducibili correttamente anche i campioni biologici”.