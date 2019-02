LATINA – Grave incidente questa mattina, 27 febbraio, sulla Migliara 47, dove hanno perso la vita due persone. Il sinistro si è verificato intorno alle 6.30 di oggi tra i territori di Sezze e Pontinia all’altezza dell’incrocio con via del Murillo. Lo scontro, per cause che sono ancora in fase di accertamento, è avvenuto fra due vetture, una Mercedes Cls e una Citroen C2. In seguito all’impatto, causato forse da un sorpasso azzardato della Mercedes proprio all’altezza dell’incrocio, la stessa auto è poi andata in fiamme.

Scattato l’allarme sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, i carabinieri e i vigili del fuoco. Questi ultimi hanno operato sia per domare l’incendio che per la messa in sicurezza dell’altro veicolo che era finito fuori strada.

Hanno perso la vita il più giovane dei passeggeri della C2, Alessio Pietricola, 33 anni di Terracina, mentre in ambulanza si è spento l’altro passeggero, Giancarlo Lanni 52 anni di Sonnino. Ferito gravemente anche il conducente della Mercedes sottoposto a quanto si apprende ad un delicato intervento chirurgico al Goretti. Per lui, un noto imprenditore di 73 anni residente a Sezze, la prognosi è riservata e le condizioni gravissime.

Fonte: Radio Luna