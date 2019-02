Latina, incidente stradale in via Piave. Interviene l’eliambulanza

LATINA – Un grave incidente stradale è avvenuto oggi, martedì 5 febbraio, intorno alle 12 in via Piave a Latina. Secondo le prime ricostruzioni si tratterebbe di uno scontro frontale tra due auto. Sul posto, oltre a un’ambulanza, è intervenuta anche l’eliambulanza. Almeno cinque i feriti. Almeno uno è in condizioni gravi. Ma le notizie sono ancora frammentarie.

Intanto il traffico, al momento, è completamente paralizzato dalla via Pontina fino all’ingresso a Latina. Lunghe code si sono registrate anche a Borgo Piave.