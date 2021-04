Latte per neonati scaduto da oltre cinque mesi ma nonostante questo messo tranquillamente in vendita sugli scaffali. I carabinieri, allertati da un cliente, hanno quindi controllato un ipermercato nel Comune di Cuneo. Alla fine il punto vendita ha ricevuto una multa di 100mila euro.

Latte per neonati scaduto, ma non solo

Non solo il latte per neonati. L’ipermercato infatti aveva in esposizione oltre 600 confezioni di prodotti scaduti per bimbi e neonati. C’erano minestre e latte in polvere di varie marche, ad esempio “vellutate per bambini” da consumare entro fine marzo. Ma c’era di peggio. Alcuni prodotti, come il latte per neonati, erano infatti scaduti addirittura a fine novembre 2020, cioè da oltre cinque mesi. Tutta la merce è stata sequestrata dai militari e il direttore del punto vendita è stato multato per 100mila euro.

L’operazione e il controllo dei carabinieri

Durante l’attività di controllo i carabinieri non solo hanno accertato l’esposizione per la vendita di 8 confezioni di vellutata per bambini scadute da un mese, ma anche il latte, scaduto da 5 mesi. La merce è stata immediatamente sequestrata e quindi di conseguenza è arrivata la multa salatissima. Rimane da capire come sia stato possibile mettere in vendita merce scaduta, prodotti destinati ai neonati per giunta.