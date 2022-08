L’attrice Paola Cerimele morta in un incidente stradale in Molise: aveva recitato con Sergio Castellitto in “Non ti muovere”

L'attrice Paola Cerimele morta in un incidente stradale in Molise avvenuto sulla Trignina. L'attrice 48enne aveva recitato con Sergio Castellitto in "Non ti muovere" ed anche in molti film e in decine di spettacoli teatrali.

di redazione Blitz

Pubblicato il 26 Agosto 2022 - 08:17