ROMA – Laura Ravetto è stata protagonista di una disavventura per le strade di Roma la sera del 16 ottobre. La deputata di Forza Italia infatti è stata rapinata mentre camminava: un uomo le ha strappato di mano il suo telefono cellulare. Per fortuna i carabinieri sono riusciti a recuperarlo e glielo hanno restituito appena mezz’ora dopo.

A raccontare la sua disavventura con tanto di foto degli agenti che l’hanno aiutata è la stessa Ravetto, che sul suo account scrive: “Stasera mi hanno rubato il telefono strappandomelo di mano e in mezz’ora i Carabinieri di Roma me lo hanno riportato (per i commentatori acidi preciso che non sapevano chi fossi). W i nostri Carabinieri”.