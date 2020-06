Lecco, il Pm Laura Siani trovata morta in casa. Aveva 44 anni (foto ANSA)

MILANO – E’ stata trovata morta la scorsa notte nella sua abitazione in centro a Lecco, il sostituto procuratore Laura Siani, 44 anni, in servizio alla Procura di Lecco dalla scorsa primavera. In base ai primi rilievi, l’ipotesi più plausibile con le circostanze, sembra essere quella di un gesto volontario.

Originaria di Mandello del Lario, in provincia di Lecco, il magistrato era figlia del noto musicista Dino Siani, scomparso nel 2017 e noto al grande pubblico, nonché sorella di Giorgio Siani, ex sindaco di Mandello. Prima di arrivare a Lecco era stata in servizio a Palermo e prima ancora a Lodi.

Aveva lavorato in Procura a Lodi dove si era occupata delle indagini che avevano portato all’arresto dell’ex sindaco proprio di Lodi e anche a Palermo. Qui aveva, tra gli altri, seguito il processo sulle “spese pazze” in Regione Sicilia.

La salma è stata trovata la scorsa notte su segnalazione di un vicino di casa. Sono intervenuti il procuratore capo Antonio Chiappani con i suoi più stretti collaboratori e i carabinieri. Sono ancora in corso indagini per risalire alle esatte modalità e cause dell’accaduto. (fonte ANSA)