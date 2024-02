Una vicenda che ha dell’incredibile quella accaduta a Rovigo sabato scorso. Un’automobilista spazientito da un’ambulanza che sta intralciando il traffico decide di salire a bordo e di spostare il mezzo di alcuni metri proprio nel momento in cui i sanitari stanno soccorrendo una persona all’interno di un appartamento. La vicenda l’ha raccontata sui social Franco Legna della Croce Verde di Adria. E la sua denuncia ha fatto ora scattare la “classica” caccia all’uomo. L’Ulss Polesana, scrive Il Gazzettino, ha infatti presentato una denuncia contro ignoti per quanto avvenuto in corso del Popolo sabato mattina, poco dopo le 8.30.

“Serve maggior rispetto e collaborazione per le operazioni di soccorso” spiega Legna su Facebook. Questa la sua denuncia: “Durante un intervento in emergenza, mentre l’equipaggio era salito in un’abitazione per prestare soccorso a un paziente, una persona non autorizzata ed estranea al servizio si è introdotta a bordo di una nostra ambulanza e l’ha spostata a diversi metri di distanza. Al di là degli accertamenti del caso e delle conseguenti valutazioni anche legali che stiamo svolgendo in queste ore in ordine all’accaduto, la nostra principale preoccupazione è rivolta alla percezione che alcuni cittadini hanno del servizio di emergenza 118 che spesso è oggetto di atti di violenza o scarso rispetto o comunque inappropriati come successo in questo caso”. L’ambulanza è stata spostata dall’automobilista stanco di stare in coda circa sessanta metri più avanti. Quando l’autista è uscito dal palazzo non ha trovato il mezzo dove lo aveva lasciato ed è stato costretto a far perdere tempo al paziente soccorso, il tempo servito per tornare indietro e caricare la barella a bordo.