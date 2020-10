Un corpo fatto a pezzi nascosto in due buste dell’immondizia e sotterrato a Lavinio, vicino Roma.

Macabra scoperta in un boschetto sul litorale vicino Roma. Trovati a Lavinio i resti di un corpo fatto a pezzi e sotterrati in due buste dell’immondizia a circa 10/15 centimetri di profondità.

Corpo a pezzi in buste dell’immondizia a Lavinio: la segnalazione

A dare l’allarme un uomo che era andato a funghi e ha visto un teschio che si intravedeva nella terra. Sul posto i carabinieri della compagnia di Anzio che hanno avviato le ricerche e trovato le due buste contenenti le altre parti del cadavere.

Da un primo accertamento medico-legale sembra che la morte risalga tra i due e gli otto anni fa, ma non si esclude possa essere ancora meno recente. Si attendono gli esiti degli accertamenti autoptici. Da chiarire se si tratti di un uomo o una donna e anche l’età. La persona indossava una tuta della Roma.

Si indaga sulle persone scomparse alcuni anni fa

La scoperta è stata fatta ieri pomeriggio in un boschetto che si trova davanti a un residence con circa 180 appartamenti per lo più occupati abusivamente. Tra le ipotesi che possa trattarsi di una persona scomparsa. Sulla vicenda indagano i carabinieri di Anzio. Al momento si indaga per occultamento di cadavere. (Fonte Ansa)