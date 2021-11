Layla da Costa, modella di livello internazionale ed ex concorrente di Miss Mondo, è morta ad appena 24 anni a Bologna. Si trovava in Italia per ragioni di lavoro. Secondo l’emittente televisiva ÈTv, sarebbe stata colta da un malore improvviso.

Layla da Costa è morta improvvisamente a Bologna

La modella è morta nella casa che condivideva con due amiche e colleghe a Bologna. Al momento del suo malore, le sue coinquiline hanno chiamato immediatamente l’ambulanza. Ma i sanitari non sono riusciti a salvarla. Per accertare le cause del suo decesso, i sanitari hanno chiamato anche la polizia.

Le coinquiline hanno chiamato i soccorsi perché Layla non usciva più dal bagno e non dava segnali di vita. La modella si trovava in Italia per ragioni di lavoro. Aveva raggiunto la popolarità ben figurando nel corso di Miss Mondo (anche se non era riuscita a vincere questo concorso di bellezza).

Grazie alla sua performance a Miss Mondo, era stata messa sotto contratto dall’agenzia Face Models. E’ una agenzia che ha sede a Lisbona, in Portogallo, ma che lavora in tutta Europea. Infatti Layla era stata inviata per lavoro a Bologna, in Italia.

Sulla morte di Layla da Costa, indaga la polizia italiana

Sulle cause del decesso, indaga la polizia. I media portoghesi hanno parlato di infarto ma ci sono indagini in corso perché la ragazza non aveva né problemi di salute, né patologie pregresse.