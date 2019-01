ROMA – La Polizia alla fine ha dovuto usare i lacrimogeni per sedare gli scontri con i tifosi della Lazio al termine del tradizionale appuntamento del compleanno della società. La serata, a cui era presente anche il presidente Lotito, è stata occasione di tafferugli tra due gruppi rivali del tifo ultrà: quando le forze dell’ordine sono intervenuti i le due fazioni si sono unite contro gli agenti.

Lancio di oggetti, scoppio di petardi, accenni di confronto fisico: si era intorno alla mezzanotte, per fortuna non ci sono feriti da mettere a bilancio. Giusto grandi disagi per la viabilità, sul Lungotevere all’altezza di Piazza della Libertà nel quartiere Prati. Un epilogo inaspettato per una festa alla quale avevano partecipato circa mille simpatizzanti laziali.