Lazio in zona arancione da lunedì? I dati del contagio sono in netto peggioramento (foto Ansa)

Lazio in zona arancione da lunedì? I dati del contagio sono in netto peggioramento. “I dati del contagio sono in aumento e raggiungono i livelli di due mesi fa, con un trend di crescita rispetto alle due settimane precedenti. Lo scenario è previsto in netto peggioramento, bisogna mantenere altissimo il livello di guardia”.

Lo comunica l’Unità di Crisi Covid-19 della Regione Lazio. “Non è possibile concedersi nessuna distrazione, il virus con le sue varianti sta riprendendo vigore, la priorità è quella di interrompere ora la catena di trasmissione” prosegue l’Unità di Crisi.

Covid, nel Lazio 1654 casi: rapporto con test al 10%

Nel Lazio su quasi 16 mila tamponi (+1.622) e oltre 22 mila antigenici per un totale oltre di 38 mila test, si registrano 1.654 casi positivi (+223), 22 i decessi (-6) e +1.333 i guariti. Aumentano i casi, i ricoveri e le terapie intensive, mentre diminuiscono i decessi.

Il rapporto tra positivi e tamponi e’ a 10%, ma se consideriamo anche gli antigenici la percentuale scende al 4%. I casi a Roma citta’ sono a quota 700.

Covid, Spallanzani: 155 ricoverati, finora 2119 dimessi

Sono 155 i pazienti positivi al tampone per la ricerca Sars-CoV-2 ricoverati allo Spallanzani di Roma: 21 pazienti sono ricoverati in Terapia Intensiva.

I pazienti dimessi e trasferiti a domicilio o presso altre strutture territoriali sono a questa mattina 2.119. È quanto emerge dal bollettino di oggi.