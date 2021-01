Lazio, ritorno in zona gialla? Cosa serve: indice Rt sotto l’uno per 14 giorni, ecco quando il cambio di colore (foto ANSA)

L’indice Rt nel Lazio, il parametro che calcola il tasso di contagiosità, è sceso nuovamente sotto l’uno e così si avvicina il momento in cui la Regione tornerà ad essere in zona gialla. Il passaggio da zona arancione a gialla potrebbe esserci già alla fine della prossima settimana.

Lazio, cosa dice l’indice Rt

L’ultimo monitoraggio dell’Iss ha infatti rilevato che l’indice Rt è sceso a 0,94. Con questo dato il Lazio meriterebbe di passare in zona gialla. Secondo i nuovi criteri introdotti per questa nuova fase dell’emergenza, la zona arancione scatta quando l’indice è compreso tra 1 e 1,25, mentre tra 1,25 e 1,5 scatta la zona rossa.

Sotto l’uno quindi si torna in zona gialla, ma non è l’unica condizione sufficiente. La normativa stabilisce che il Ministro della Salute si occupa di verificare il permanere dei presupposti che hanno portato una Regione ad essere in zona gialla, arancione o rossa. Il monitoraggio è settimanale: ogni fine settimana viene valutata la situazione delle Regioni così da verificare se esistono i presupposti per un alleggerimento o inasprimento delle norme. Bisogna tener conto anche che vi deve essere la permanenza per 14 giorni in un livello di rischio o scenario inferiore a quello che ha determinato le misure restrittive prima di procedere con la nuova classificazione.

Quando il Lazio tornerà in zona gialla?

Per tornare in zona gialla, nel Lazio serve che l’indice Rt resti sotto all’uno almeno per due settimane. Solo allora potrà esserci il ritorno a norme meno severe rispetto a quelle previste in zona arancione.

Per questo motivo – qualora l’indice Rt dovesse essere stabile sotto l’uno anche a fine settimana – il passaggio del Lazio in zona gialla verrà confermato con l’ordinanza in arrivo venerdì 29 o sabato 30 gennaio, con le nuove regole che sarebbero in vigore già da domenica 31 gennaio.