Lazio, vaccino Pfizer: il richiamo esteso a 35 giorni dal 17 maggio. Interessati avvisati in anticipo via sms

“A partire dal lunedì 17 maggio saranno estesi i richiami del vaccino Pfizer a 5 settimane, ossia 35 giorni”. Lo comunica l’Unità di Crisi Covid della Regione Lazio.

“Tutti gli interessati verranno avvisati in anticipo via sms e l’allungamento, recependo le raccomandazioni del Comitato tecnico scientifico (Cts) e della Struttura Commissariale, consentirà un aumento della platea delle prime dosi del vaccino Pfizer a partire già dal mese in corso, ovvero determinando un aumento della copertura della popolazione”.

“Nessuna modifica, al momento, invece per tutti gli altri vaccini” spiega l’Unità di Crisi regionale. “A titolo esemplificativo chi doveva fare il richiamo Pfizer il 17 maggio lo farà sempre nello stesso luogo e alla stessa ora il 31 di maggio e così a seguire” aggiunge.

Mascherine all’aperto via durante l’estate? Sileri dice che le toglieremo con 30milioni di vaccinati (almeno una dose)

Quando potremo toglierci le mascherine all’aperto? Secondo il sottosegretario alla Salute Pierpaolo Sileri, quando arriveremo a 30 milioni di persone con almeno una dose di vaccino. Lo ha detto lo stesso Sileri a Radio 24 spiegando che “per la quota di persone che non vuole vaccinarsi serviranno campagne di informazione. Ma attenzione, la presenza di un Green Pass, che ti consente la mobilità, di muoverti, sarà un ulteriore stimolo alla vaccinazione”.

“Togliersi la mascherina all’aperto? Concordo con questa ipotesi, quando saranno raggiunti i 30 milioni (la metà della popolazione target) con almeno una dose di vaccino, bisognerà aspettare 3 settimane per avere una buona protezione, allora è chiaro che anche la mascherina all’aperto dove non c’è assembramento credo sia sensato mettersela in tasca e rimettersela in faccia quando c’è assembramento e rischio”.