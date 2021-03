Il Lazio sarà zona arancione da lunedì 15 marzo? E’ quello che sperano in tanti, all’interno della regione. Il timore della zona rossa è troppo forte per tante categorie. Commercianti, certo. Ma anche genitori (l’ipotesi delle scuole chiuse spaventa in tanti).

Il passaggio del Lazio ad un colore più scuro del giallo è certo, ma l’ipotesi che si possa fare un doppio salto è dovuta al balzo in avanti dei contagi e quindi dell’indice Rt. A raccontare lo scenario in “netto peggioramento”, era stata l’Unità di Crisi Covid-19 della Regione prima e l’assessore alla sanità regionale Alessio D’Amato poi che, commentando il bollettino dei dati dell’11 marzo, era stato chiaro: “Nel Lazio il valore Rt è a 1.3, la zona rossa è possibile per il superamento del valore 1.25, anche se l’incidenza è sotto soglia e anche i tassi di occupazione dei posti letto sono entro la soglia di allerta”.

Zona arancione, cosa si può fare

Il passaggio in zona arancione comporta regole e divieti più stringenti, in particolare sugli spostamenti. Vediamo dunque cosa si potrebbe fare e cosa no da lunedì 15 marzo nel Lazio.

Spostamenti fuori dal comune: in zona arancione è consentito muoversi all’interno del proprio comune di residenza dalle 05 alle 22, ma non è consentito spostarsi al di fuori di esso. Per uscire dal comune serve l’autocertificazione e lo spostamento è consentito solo per motivi di lavoro, urgenza, salute, seconde case. Si ricorda comunque che “è sempre consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione”. Così viene ricordato anche nelle Faq del governo.

Spostamenti fuori dalla regione: fino al 27 marzo 2021 non è consentito spostarsi tra regioni. Tranne che per i motivi di lavoro, salute, urgenza, seconde case. Anche in questo caso lo spostamento deve avvenire tra le ore 05 e le 22, l’orario in cui non vige il coprifuoco.

Visite a parenti e amici: in zona arancione sono consentite le visite ad amici e parenti solo all’interno del proprio comune, una sola volta al giorno, al massimo due persone (non rientrano nel calcolo minori di 14 anni e disabili). Lo spostamento deve avvenire tra le ore 05 e le 22.

Seconde case: chi si trova in zona arancione può spostarsi verso una seconda casa anche se questa si trova in un’altra regione. In particolare, si può andare nella seconda casa anche se questa si trova in una regione in zona arancione. Non ci si può andare invece se questa si trova in zona arancione scuro o rossa. Qui spieghiamo perché e come è possibile muoversi in zona rossa verso le seconde case. Lo spostamento nelle seconde case è consentito solo ed esclusivamente al nucleo famigliare convivente e solo se la casa non risulta abitata. Perciò, non ci si può spostare con amici e qualsiasi parente. E inoltre, ci si può spostare nella seconda casa solo se ne si è proprietari o affittuari: l’atto di proprietà o il contratto di affitto deve però essere antecedente al 14 gennaio 2021 (non valgono gli affitti brevi).

Zona arancione: scuole, ristoranti, negozi​ e sport

Scuole: in zona arancione si va a scuola regolarmente, dai bambini dell’asilo fino agli alunni delle medie, le scuole superiori non sono chiuse ma restano aperte per le lezioni in classe anche se per metà. Le Regioni possono però decidere chiusure mirate dove i contagi sono più alti, indipendentemente dal colore.

Bar e ristoranti: in zona arancione le attività di ristorazione sono aperte ma solo per le consegne a domicilio e il servizio di asporto. Al bar è consentito l’asporto fino alle ore 18.

Negozi aperti: i negozi in zona arancione sono aperti, mentre i centri commerciali sono chiusi nei giorni prefestivi e festivi. All’interno dei centri commerciali rimangono però aperti punti vendita di generi alimentari, edicole, farmacie, parafarmacie, tabaccai.

Parrucchieri e centri estetici: in zona arancione parrucchieri, barbieri e centri estetici sono aperti.

Sport e attività fisica: in zona arancione si può svolgere attività sportiva o motoria all’aperto, anche nelle aree attrezzate e nei parchi pubblici.

Musei e mostre: in zona arancione mostre e musei sono chiusi.