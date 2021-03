Lazio in zona arancione da lunedì 8 marzo? Venerdì si decide dopo il monitoraggio dell'ISS

Lazio in zona arancione da lunedì 8 marzo? Quando si decide? Tra le regioni che rischiano di passare in zona arancione (a partire da lunedì 8 marzo) c’è anche il Lazio.

L’indice RT regionale, infatti, sfiora il limite di 1 e ora si rischiano nuove misure restrittive. La decisione, lo ricordiamo, verrà presa venerdì dopo il consueto monitoraggio a cura dell’Istituto Superiore di Sanità. In caso il Lazio entrerebbe poi ufficialmente in zona arancione a partire da lunedì.

Il Lazio non è l’unica regione a rischiare un “declassamento”. Complici anche le varianti, infatti, l’Italia nei prossimi giorni potrebbe diventare quasi tutta arancione o rossa.

Lazio in zona arancione? Ecco la possibile mappa dell’Italia a partire da lunedì 8 marzo

Oltre il Lazio, a rischiare di entrare in fascia arancione ci sono anche Veneto, Puglia e Calabria. In zona rossa potrebbero entrare Campania, Emilia Romagna e Abruzzo. Sicura invece la zona arancione rafforzata per la Lombardia.

“A me sembra che tutta Italia, tranne la Sardegna, si stia avvicinando a passi lunghi verso la zona rossa”, ha detto ieri l’ex capo della Protezione Civile e attuale consulente della Lombardia Guido Bertolaso, esprimendo senza mezzi termini quella che è la preoccupazione della maggioranza dei governatori. “Se questa crescita, avvenuta in 10-15 giorni, non trova un’accelerazione nella risposta, rischiamo di essere travolti” ha confermato il presidente dell’Emilia Romagna e della Conferenza delle Regioni Stefano Bonaccini, secondo il quale le restrizioni previste dalla “zona arancione classica” non bastano più.