Lazio zona arancione: scuole aperte da martedì 30 marzo, cioè solo per 2 giorni prima delle vacanze di Pasqua

Lazio in zona arancione da lunedì 29 marzo, quando riaprono le scuole? Scuole aperte da martedì 30 marzo e non da lunedì 29. Quindi, se fosse da martedì, le scuole riaprono solo per due giorni? Già, perché da giovedì cominciano le vacanze di Pasqua.

A che serve quel lunedì chiuso? Qualcuno ipotizzava a igienizzare, organizzare la riapertura in sicurezza. E invece la spiegazione è burocratica: l’ordinanza del ministro Speranza che aveva spostato il Lazio in zona rossa è infatti entrata in vigore di lunedì (il 15 marzo). Quando c’era Conte, i colori entravano in vigore dalla domenica, per questo eravamo abituati alle riaperture di lunedì.

Oggi, venerdì 26 marzo, finalmente dovrebbe essere sciolto il responso. E professori, studenti e genitori potranno sapere se, almeno per nidi, materne e elementari, si tornerà a una parvenza di normalità.

Lazio arancione, scuole aperte da lunedì 29 marzo o da martedì 30 marzo?

Lazio in zona arancione da lunedì, non ce la vorremmo tirare ma ormai sembra probabile. E la logica vorrebbe che da lunedì riprendessero le attività consentite in zona arancione. Tra cui la scuola. E invece sarà di martedì, sempre se sarà, come da ordinanza.

Ma qualcuno aveva scritto da subito che le scuole sarebbero state aperte da martedì 30. E non lo scrive qualcuno che passa per caso. Lo scrive il Corriere della Sera, per esempio. E, da calendario scolastico, giovedì 1 aprile le scuole chiudono per le vacanze pasquali. Quindi scuole aperte solo martedì 30 marzo e mercoledì 31. Sarà così? Ha senso?

Scrive il Corriere: “in ballo ci sarebbe però un’ordinanza del presidente Zingaretti per tenere chiuse le scuole superiori in Dad al 100% (anziché al 50% come previsto). Riaprono anche i negozi, i centri estetici e i parrucchieri, mentre bar e ristoranti continuano con l’asporto”.

Naturalmente si parla delle scuole fino alla prima media. Gli altri (seconda e terza media, scuole superiori) resterebbero comunque in Dad.

Bollettino Lazio Coronavirus: Rt sotto 1, Lazio verso zona arancione

Con un indice Rt sceso sotto a 1 e un’incidenza dei casi di 205 su 100mila abitanti il Lazio vede all’orizzonte un passaggio in zona arancione. Il bollettino Coronavirus del 25 marzo dice su oltre 38 mila test si registrano 2.055 positivi (+346 rispetto al giorno prima), 33 decessi (+3) e +1.752 i guariti. I casi a Roma città sono a quota 900.

“Aumentano i casi, i decessi, i ricoveri e le terapie intensive” ha detto l’assessore regionale alla Sanità Alessio D’Amato, spiegando che “il valore Rt è a 0.99 con una riduzione del numero dei focolai, incidenza a 205 per 100 mila abitanti. I tassi di occupazione dei posti letto poco sopra soglia”. Il rapporto tra positivi e tamponi è a 12%, ma se si considano anche gli antigenici la percentuale è al 5%.