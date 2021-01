Lazio zona gialla da domenica 31 gennaio? Ecco quando si decide e i parametri che verranno considerati. Una decisione dovrebbe essere presa dopo il monitoraggio dell’ISS di venerdì prossimo.

Verranno presi in considerazione diversi parametri: l’indice di contagiosità Rt, il calo dei contagi giornalieri, il tasso di incidenza dei contagi ogni centomila abitanti e il tasso di occupazione delle terapie intensive e dei ricoveri ospedalieri.

Stando all’ultimo monitoraggio dell’ISS, la situazione del Lazio sarebbe in miglioramento ma come detto sarà decisivo l’ulteriore monitoraggio dell’Istituto Superiore di Sanità di venerdì prossimo.

“Oggi su oltre 12 mila tamponi nel Lazio (+2.530) e quasi 16 mila antigenici per un totale di oltre 28 mila test, si registrano 1.338 casi positivi (+299), 62 i decessi (+19) e +2.505 i guariti”. Così l’assessore regionale alla Sanità, Alessio D’Amato.

“Diminuiscono i ricoveri e sono stabili le terapie intensive, mentre aumentano i casi e i decessi – aggiunge D’Amato -. Il rapporto tra positivi e tamponi è a 10%, ma se consideriamo anche gli antigenici la percentuale scende a 4%. I casi a Roma città sono a quota 600″.

“Vaccini anti Covid: oggi superata la quota delle 161 mila dosi somministrate nel Lazio (sono già oltre 12 mila quelle per gli over 80 anni) e oltre 41 mila le persone che gia’ hanno ricevuto i richiami”. Così l’assessore regionale alla Sanità, Alessio D’Amato.

“Saranno 85 i punti vaccinali (35 nella città di Roma)” per la vaccinazione anti-Covid degli over 80 che partirà l’8 febbraio. Lo rende noto l’assessore regionale alla Sanità, Alessio D’Amato.

Saranno suddivisi in tutte le Asl in modo proporzionale alla popolazione. Potranno prenotare anche i familiari, basta inserire il codice fiscale e selezionare il punto di somministrazione e la prima data utile disponibile.

A partire dall’1 febbraio potranno prenotarsi tutti gli over 80 anni (compreso chi compie gli anni nel corso del 2021).

“Stiamo parlando di una platea di circa 470 mila persone nel Lazio. Prenotando la prima dose viene automaticamente prenotata anche la seconda dose. 72 ore prima dell’appuntamento verra’ inviato un sms all’utente per ricordare data e luogo della somministrazione” viene spiegato nel bollettino.

“La campagna parte con i quantitativi dei vaccini disponibili al netto delle dosi necessarie per effettuare i richiami ed in una prima fase saranno oltre 3.700 somministrazioni al giorno per gli over 80” si legge nel bollettino.