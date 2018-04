ROMA – Indagata la Iena Luigi Pelazza. Indagato dalla procura di Roma dopo l’inchiesta sulla presunta acqua contaminata sulle navi della Marina. La Iena è indagata per “violenza nei confronti dell’ammiraglio” realizzata “in concorso con persona non identificata” per aver voluto “intervistare il capo di Stato maggiore della Marina Militare Valter Girardelli, del personale militare posto a sua tutela e del suo autista”.

I fatti. La Iena stava realizzando un’inchiesta dal titolo “denuncia acqua contaminata: la Marina lo processa“, andato in onda il 25 febbraio scorso. La questione riguarda la denuncia del maresciallo Emiliano Boi, che aveva segnalato al partito tutela diritti dei militari una presunta contaminazione delle acque che i soldati della Fregata Duilio avrebbero bevuto (per questo Boi è indagato dalla procura militare).

