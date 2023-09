Le previsioni meteo per le prossime ore? Piogge, temporali e tempo instabile al Nord e praticamente ovunque al Centro. Almeno oggi, sabato 16 settembre. Domani, ultima domenica d’estate, sole. Sole un po’ in ogni dove.

Le previsioni meteo

Mattia Gussoni, meteorologo del sito www.iLMeteo.it, conferma un deciso e diffuso miglioramento per domenica 17 settembre, l’ultima domenica della stagione estiva. Prima del miglioramento troveremo però ancora piogge e temporali specie sul Nord-Ovest ed in Toscana, a causa di un flusso umido ed instabile collegato ad una depressione iberica. I fenomeni potranno risultare localmente intensi sul Basso Piemonte, sul Levante Ligure e in Alta Toscana, mentre sul resto del Centro e su tutto il Sud il tempo sarà in prevalenza bello e già piuttosto caldo. Domenica d’estate Ma sarà domani il giorno del ribaltone meteo: le temperature massime saliranno anche di 6- 8 gradi, specie nelle zone del maltempo odierno. Sono attese massime di nuovo sui 30 gradi anche al Nord, picchi di 33-34 gradi al Centro e fino a 39°C in Sardegna, con un Sud diffusamente intorno ai 35-36°C. Piogge al Nord Un colpo di coda dell’estate, dunque, con il bel tempo che proseguirà al meridione per almeno un’altra settimana. Per il Nord il discorso si fa invece più complicato: successivi disturbi atlantici, peraltro tipici della stagione, porteranno acquazzoni alternati a schiarite.

Lunedì… peggiora tutto

Lunedì è già previsto un nuovo peggioramento con piogge intense sulle Alpi e le Prealpi centro-occidentali: in particolare avremo piogge anche tra le pianure di Piemonte e Lombardia, ma localmente i fenomeni raggiungeranno Liguria, Toscana e Friuli. Altrove resisterà il sole, specie al Centro-Sud. Per quanto riguarda il settentrione, martedì è prevista una tregua, ma già mercoledì potrebbero tornare rovesci sparsi, via via ancora più intensi e diffusi tra giovedì e venerdì. Potremmo definire questa fase come la ‘mezza stagione’ che i proverbi davano per estinta; questa fase ci traghetterà verso l’Autunno per quanto riguarda il Nord. Al Sud invece troveremo ancora tanto spazio per le creme solari e gli ombrelloni, almeno altri 7 giorni; al Centro si profila all’orizzonte una situazione intermedia con sole prevalente, ma con gli ombrelli (non ombrelloni) da tenere a portata di mano. In sintesi, la previsione indica ancora maltempo al Nord e parte del Centro oggi, solleone domani su tutta l’Italia con condizioni subtropicali e caldo anomalo. Da lunedì e fino all’equinozio d’autunno è prevista la ‘mezza stagione’ al Nord, sole e nubi al Centro, Estate al Sud; un meteo dunque complesso, molto variabile, ma tipico del periodo.

Le previsioni giorno per giorno

Sabato 16. Nord: temporali e piogge specie al nord-ovest. Centro: piogge in Toscana, Umbria, alte Marche e Sardegna orientale. Sud: alcuni temporali sui rilievi. Domenica 17. Nord: bel tempo salvo locali addensamenti; più caldo. Al centro: sole e più caldo. Al sud: sole e più caldo. Lunedì 18. Nord: piogge diffuse su Alpi, Prealpi, medio/alte pianure, Liguria. Al centro: piogge in Toscana e Marche, soleggiato altrove. Sud: sole e più caldo. Tendenza: ondata di caldo africano specie al sud, tempo instabile al Nord.