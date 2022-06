Temperature in aumento per il ponte del 2 giugno, festa della Repubblica: le previsioni meteo annunciano l’arrivo di Scipione l’Africano, il secondo anticiclone subtropicale dopo Hannibal.

Scipione potrebbe portare le colonnine di mercurio fino a 40 gradi in Sardegna, Sicilia e Puglia, ma anche sul Centro Italia.

Previsioni meteo per il ponte del 2 giugno: caldo record con l’anticiclone Scipione

Dopo i 36 gradi raggiunti a fine maggio, l’anticiclone Scipione, in arrivo dalla Tunisia, sfrutterà il riscaldamento portato da Hannibal dal 10 maggio in poi per aggiungere calore in zone già molto calde.

Secondo iLMeteo.it si tratta di un’ondata di calore eccezionale anche per la precocità: oggi inizia l’estate meteorologica, mentre l’estate astronomica, quella del Solstizio, arriverà il 21 giugno.

Ma Scipione l’Africano non stazionerà molto sul nostro Paese. Secondo i meteorologi di iLMeteo.it, sarà forte ma di breve durata, massimo fino a domenica.

Quindi sole e caldo eccezionali resteranno per 5 giorni, la durata classica di un’ondata di calore, sufficiente però a mettere a rischio la salute ed il benessere delle persone.

I rischi per la salute delle ondate di calore (come Scipione)

Secondo i meteorologi le prime ondate di calore, lunghe almeno 4-5 giorni, sono dannose in quanto non trovano acclimatato il corpo umano.

Quest’anno non siamo ancora abituati al caldo estivo, visto un periodo così altalenante: domenica 29 maggio cadevano fiocchi di neve sulle Alpi con massime di 16 gradi al Nord; domenica prossima, il 5 giugno, a distanza di 7 giorni, sono previsti 40 gradi al Centro Sud e 34 gradi al Nord, con un’afa opprimente.

Le previsioni meteo per il ponte del 2 giugno: caldo ma anche temporali

Per questo ponte del 2 giugno, il tempo sarà buono ad eccezione di temporali che potrebbero colpire il Nord.

Al momento, infatti, l’anticiclone Scipione sembra diretto verso il Centro-Sud, mentre al Nord la copertura dell’alta pressione è prevista meno compatta: potrebbero quindi esserci temporali anche forti sulle Alpi in particolare tra la sera e la notte di venerdì e sabato.

Domenica potremmo avere dei temporali, già dal pomeriggio sul settore di Nord-ovest Italiano.

Non solo Scipione: è l’epoca del meteo estremo

Un meteo estremo per il ponte del 2 giugno con caldo record al Centro Sud e temporali forti al Nord sulle Alpi.

Un clima al quale dovremo abituarci: sempre più spesso, negli ultimi anni, caldo africano e temporali intensi sono una stati coppia indissolubile.