Lecce, 55enne mette la prima al posto della retromarcia e sfonda la vetrina del bar “degli Angeli”

Mette la prima al posto della retromarcia e sfonda la vetrina di un bar. Ma per fortuna in quel momento nel locale non c’era nessun cliente all’interno. Tutto è avvenuto alle 9 di oggi, giovedì 15 luglio, nel centro di Lecce, in via Benedetto Croce. A raccontare l’episodio (e a pubblicare le foto) è la Gazzetta del Mezzogiorno.

Lecce, protagonista della vicenda una donna di 55 anni

Protagonista della sfortunata vicenda una donna di 55 anni, M. C.. Secondo la prima ricostruzione dei Vigili urbani la donna, originaria di Lecce, ha messo in moto la sua auto, una Fiat Punto e ha poi ingranato la prima al posto della retromarcia.

La 55enne è così finita direttamente dentro la vetrata del bar “degli Angeli”, travolgendo sedie e tavolini e terminando la sua corsa più o meno a un metro dal bancone. Come detto per fortuna in quel momento all’interno del locale non c’era nessuno. Quindi solo tanto spavento.

Un cliente che in quel momento invece si trovava seduto ai tavolini all’esterno del bar, raccontano i giornali locali, ha riportato una contusione al polso.

Lecce, prima al posto della retromarcia: l’intervento dei Vigili e del 118

Sul luogo dell’incidente sono poi arrivati i Vigili urbani e il 118 che ha prestato i primi soccorsi alla donna, sotto choc, prima di condurla in ambulanza a Casarano per ulteriori controlli.