LECCE – Incidente mortale alla periferia di Lecce la mattina di lunedì 23 marzo. Una giovane donna di 30 anni, Laura Giuri, originaria di Neviano (Lecce), è morta sulla Tangenziale, poco fuori l’abitato del capoluogo salentino.

La donna viaggiava in una Lancia Y, a quanto pare insieme ad altre persone, ed era diretta al lavoro presso un call center di Lecce. L’auto, per cause ancora da chiarire è uscita di strada e si è ribaltata.

Sul posto sono arrivati gli agenti della polizia locale di Lecce, i vigili del fuoco ed i sanitari del 118. Sono in corso accertamenti per stabilire la dinamica dell’incidente, che, dalle prime ricostruzioni, sarebbe avvenuto in un tentativo della vettura di evitare la collisione con un mezzo fermo a bordo strada.

Solo al termine degli accertamenti clinici si potrà stabilire la causa dell’improvvisa sbandata. Tra le ipotesi al vaglio, un improvviso malore, un colpo di sonno o il tentativo di scansare un ostacolo lungo la via. (Fonti: Ansa, Today)