ROMA – A Lecce un agente di polizia, Tommaso Verdoscia di 49 anni, è morto in un incidente stradale.

Incidente stradale avvenuto nella tarda serata di ieri, domenica 21 giugno, sulla strada statale Lecce-Maglie, all’altezza dello svincolo per Cavallino.

Assistente capo coordinatore, Verdoscia era in servizio alla Prefettura di Lecce.

Abitava a Sternatia e stava andando in auto al lavoro per il turno da mezzanotte alle 7 del mattino.

Per cause in corso di accertamento, ha perso il controllo della sua Fiat Punto, che si è ribaltata ed è stata travolta da una seconda auto, che sopraggiungeva nei pressi di un ipermercato.

Soccorso dal 118 e portato al Fazzi di Lecce, è deceduto poche ore dopo l’arrivo in ospedale.

Lecce, incidente sulla statale: la dinamica.

Racconta LecceNews24:

“Ancora non sono chiare le dinamiche hanno portato alla tragedia, avvenuto per la precisione all’altezza del Centro Commerciale di Cavallino e in questi momenti se ne stanno occupando i militari dell’Arma dei Carabinieri che sono giunti sul luogo della tragedia per compiere tutti i rilievi del caso e ricostruire l’esatta dinamica dei fatti.

Sul posto sono giunti anche i sanitari del 118 che lo hanno dapprima curato in loco, per poi trasportarlo in ospedale in codice rosso. Le sue condizioni sono apparse sin da subito gravissime e le ferite riportate non gli hanno lasciato scampo.

Dicevamo che il poliziotto è l’ultima di quattro vittime in ordine di tempo morte sulle strade salentine”. (Fonti: Ansa, LecceNews24).