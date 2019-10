LECCE – Una donna salentina di 43 anni ha sporto denuncia ai carabinieri contro l’ex compagno, un 41enne di nazionalità egiziana, sostenendo che l’uomo starebbe trattenendo in Egitto il figlio di 8 anni nato da una relazione tra i due, cominciata nel 2010 e finita nel 2018.

La donna, di un paese vicino Lecce, racconta che portava spesso il piccolo in Egitto per farlo stare col papà. L’ultima volta lo ha accompagnato il 9 agosto prima dell’inizio della scuola. Il bimbo sarebbe dovuto rientrare il 14 settembre in Salento dove vive con la mamma. Ma, secondo la denuncia, quando l’uomo ha visto sul cellulare del figlio un video in cui l’ex compagna e il piccolo passeggiavano insieme a un altro uomo, ha comunicato alla 43enne che il bambino non sarebbe più tornato. La vicenda è raccontata dal giornale online Daily Muslim.

Nella denuncia, presentata lo scorso 13 settembre, la donna chiede che “vengano informati gli uffici del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione internazionale, perché intervengano il prima possibile per far rientrare in Italia mio figlio”. Secondo la 43enne, l’uomo vorrebbe punirla per il suo presunto nuovo legame e perché non vuole che suo figlio cresca con un altro uomo. E spiega che la persona nel video è solo un amico e che lei vive con sua madre. “E’ un amico che conosco da quando eravamo ragazzi”, chiarisce nella denuncia la donna, precisando che l’ex compagno starebbe esercitando forti pressioni sul figlioletto per metterla in cattiva luce.

La 43enne e il suo ex compagno si erano conosciuti nel 2010 a Pesaro e lui, per starle vicino, si era trasferito in Salento. Poi, a maggio del 2018 – racconta la donna – l’uomo ha rotto la relazione e si è trasferito prima ad Amsterdam e poi in Egitto.

Trevisi (M5s): “Aiuteremo la mamma”

“Non possiamo restare indifferenti davanti al dolore di questa madre salentina che non può vedere il proprio figlio perché trattenuto in Egitto dal padre. Ci siamo subito messi in contatto con lei e ci ha dato maggiori dettagli su questa situazione molto triste, per cui abbiamo immediatamente attivato i parlamentari salentini. Faremo il possibile a tutti i livelli per far sì che questa donna possa tornare ad abbracciare il suo bambino”. Lo scrive su Facebook il consigliere regionale del M5s Puglia, Antonio Trevisi, in relazione alla notizia.

Fonte: ANSA