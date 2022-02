Shabi ha 23 anni e consegna sushi a domicilio a Lecce. Ma i soldi guadagnati con sacrificio nell’ultimo anno dovrà spenderli per pagare 70 multe, tante sono le volte che la giovane rider ha commesso sempre la stessa infrazione, svoltando su una corsia preferenziale riservata ai mezzi pubblici.

La giovane, originaria delle isole Mauritius ma nata e cresciuta a Lecce, si era affidata alle indicazioni fornite dal Gps, ignorando un divieto di svolta che ai più è poco visibile. E’ accaduto 70 volte tra l’ottobre e il novembre 2021, quando centinaia di rider come Shabi ci portavano il cibo a casa, mentre attendevamo in smartworking che la quarta ondata di Covid passasse.

Morale della favola: Shabi si è vista recapitare a casa un conto salatissimo, 5mila euro di multe, che equivalgono a un anno di sacrifici andati in fumo.

Multata 70 volte, la denuncia dell’associazione consumatori

L’infrazione è stata commessa svoltando da viale dell’Università su viale Gallipoli dove si trova un varco mal indicato, che consente la svolta solo ai mezzi pubblici e di soccorso.

Shabi non è l’unica ad essere caduta in errore. Secondo l’associazione dei consumatori sono “migliaia gli automobilisti finiti nella trappola di quelle telecamere”.

“Si tratta di un caso limite – spiega Giovanni D’Agata presidente dello Sportello dei diritti – faremo ricorso. Va da sé però che all’altezza di quelli incrocio prima ancora di realizzare una rotatoria sia necessario applicare dei correttivi. Un crocevia non particolarmente pericoloso per la sicurezza stradale si è trasformato in una macchina mangiasoldi pericolosa per le tasche già vuote dei cittadini”.