Lecce, sedicenne trovato morto per strada. Ipotesi malore

La Procura per i minorenni di Lecce ha disposto accertamenti medico-legali su un ragazzo sedicenne trovato morto all’alba di oggi in via Duca D’Aosta, nel capoluogo salentino. Il sedicenne, che compiva gli anni proprio oggi, è figlio di una coppia italo africana, padre originario del Camerun e madre salentina. Il corpo è stato trovato da un passante. Il 16enne era riverso per terra accanto alla sua bicicletta. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e i sanitari del 118. La morte sarebbe riconducibile a cause naturali che avrebbero poi provocato la caduta dalla bici. Sul corpo non sono state trovate ferite né segni di colluttazione. Anche sulla bicicletta non sono state trovate evidenze di collisioni. Solo nel pomeriggio gli investigatori sono riusciti a risalire alle sue generalità perché addosso il ragazzo non aveva alcun documento.

