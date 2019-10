LECCE – Un 22enne pakistano ha strappato l’antenna ad una auto dei carabinieri e con la stessa ha tentato di colpire i militari. Dopodiché ha dato calci e pugni alla vettura per poi essere fermato con lo spray al peperoncino e poi sottoposto a un tso. Il fatto è accaduto a Lecce.

Il tutto è iniziato al termine dell’udienza di convalida che ha disposto l’applicazione della misura cautelare dell’obbligo di firma nei confronti del giovane. Mentre i carabinieri accompagnavano il 22enne presso la Caritas di Lecce, quest’ultimo ha iniziato ad insultarli. Quando i militari lo hanno fatto uscire dalla volante, il pakistano ha strappato l’antenna tentando di colpire i carabinieri.

Il pakistano però, rimesso in auto, non si è calmato e ha cominciato a colpire con calci e pugni l’interno dell’autovettura, provocando la rottura di un finestrino. A quel punto i carabinieri lo hanno immobilizzato utilizzando anche uno spray al peperoncino e portato in caserma.

Visitato dal personale del 118 e un medico psichiatra ed è stato sottoposto a trattamento sanitario obbligatorio. Due dei carabinieri in servizio in quel momento hanno riportato solo qualche lieve ferita curata presso il pronto soccorso dell’ospedale di Lecce.

Fonte: IL GIORNALE