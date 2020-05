ROMA – Il funerale di Silvia Ghezzi, giovane 32enne di Lecce stroncata dopo due anni di lotta contro alcune patologie rare, è stato interrotto da una vigiliessa che si è messa ad identificare i familiari.

E’ successo a Lecce. L’episodio ha sollevato un coro di polemiche e i commenti indignati della mamma, Imma.

Con la fase 2 si possono celebrare i funerali in presenza di massimo 15 persone per evitare assembramenti.

Un’agente della Polizia Municipale, a quanto pare, ha interpretato queste prescrizioni in maniera troppo stringente e lo scorso 11 maggio è intervenuta nel corso delle esequie e con il taccuino in mano ha cominciato a chiedere nome e cognomi ai presenti per svolgere dei controlli.

Il tutto è avvenuto nel corso della celebrazione.

I partecipanti erano meno di 20, avevano dei palloncini in mano e rispettavano a quanto pare il distanziamento. La vigilessa ha però deciso comunque di agire.

Mamma Imma ha scritto su Facebook che quanto accaduto “è stato squallido”: “Non è accettabile che avvenga tutta questa persecuzione durante la celebrazione della messa del funerale di mia figlia Silvia Ghezzi”.

Ha già dovuto sopportare in vita atroci sofferenze e non trovare pace nemmeno nel cimitero durante il suo ultimo saluto da parte dei congiunti che educatamente erano a 3-4 metri uno dall’altro all’aperto, continuare imperterrita a disturbare per chiedere nome e cognome col taccuino in mano mentre il dolore per la perdita della figlia ti attanaglia è veramente deplorevole e squallido”.

Prosegue la mamma di Silvia: “La vigilessa girava dietro a chiedere le generalità mentre è iniziata la celebrazione. Ha intimato chi erano posizionati oltre gli archi a 200 metri di andare via facendo chiasso mentre si celebrava la messa. Più volte il prete ha dovuto coprire le richieste assurde”,

“La prima cosa che manca a questa vigilessa sono le basi più elementari della buona educazione, del rispetto del dolore atroce per la perdita di una figlia, del rispetto per la celebrazione funebre e poi non può avere libero arbitrio di modificare le regole a suo piacimento”.

Sul caso è intervenuto anche il sindaco di Lecce, Carlo Salvemini. “Ho sentito l’esigenza di chiamare la signora Mimma, alla quale ho ribadito il nostro cordoglio e dalla quale ho raccolto l’accorato racconto di quanto vissuto nel pomeriggio di ieri. Verificheremo puntualmente quanto è accaduto per fare chiarezza a beneficio di tutti”.

Sulal vicenda è intervenuto anche Don Gianni, il prete che stava celebrando la messa. Don Gianni ha scritto al sindaco di Lecce:

“Premetto che la polizia Urbana giunta al cimitero domenica si è comportata in modo corretto e civile. Ma ad onor del vero non posso negare che un soggetto, e ripeto solo uno, ha un tantino esagerato. Mi creda sarei stato io stesso ad allontanare le persone se ci fosse stato qualche problema ma lo spazio che avevamo a disposizione Era talmente ampio che non sussisteva assolutamente nessun problema la gente spontaneamente si era sistemata lontanissima una dall’altra”.

Pensi che la mamma Era a 6 metri dalla Bara. Il vigile in questione ha, Secondo me, sbagliato I modi e I toni. Davanti a un dolore cosi grande si poteva usare almeno un tono più pacato. (…) L’agente ha chiesto veramente i nomi ai presenti ed è vero anche che personalmente prima di iniziare la diretta mi sono Recato da Lei per dire che non c’era alcun rischio”.

“Non è stata interrotta assolutamente la velebrazione anche se le generalità sono state prese anche a messa iniziata (…) . Secondo me sarebbe bastato un semplice “scusa” Per risolvere tutto”.

Della vicenda si è occupata anche Barbara D’Urso a Pomeriggio 5. In collegamento con la trasmissione, il sindaco di Lecce Salvemini si è difeso dicendo che sono state “rispettate le regole del decreto” (fontye: Teleclubitalia, Lecce News24, Pomeriggio 5).