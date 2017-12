LECCE – Hanno obbligato un ragazzino di 15 anni a toccarsi e lo hanno filmato. Poi lo hanno derubato di scarpe e giubbotto e gli hanno chiesto soldi per riaverli indietro. Due ragazzini di 15 e 17 anni sono stati arrestati con le accuse di rapina, sequestro di persona, violenza sessuale, pornografia minorile e tentata estorsione per le angherie inflitte ad un loro coetaneo. Angherie riprese in video che i due ragazzini, descritti come bulli dagli inquirenti, hanno poi inviato su WhatsApp ad altri ragazzini del paese.

L’episodio è avvenuto in un paese in provincia di Lecce, dove come riporta Chiara Spagnolo sul quotidiano Repubblica, i bulli hanno segregato la vittima in un bagno pubblico, l’hanno picchiato e minacciato fino obbligarlo a toccarsi e poi l’hanno filmato: