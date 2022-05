Lecce, uomo di 41 anni trovato morto in un b&b in Piazza Mazzini: nella sua stanza, alcol e droga (foto Ansa)

Uomo trovato morto in b&b a Lecce, in stanza alcol e droga. L’uomo aveva 41 anni. E’ stato trovato senza vita in un b&b che si trovava in Piazza Mazzini, nel cuore commerciale della città di Lecce, in Salento, in Puglia. Il cadavere dell’uomo è stato trasportato nell’ospedale Vito Fazzi, a Lecce. Sul suo decesso, indaga la Polizia.

Lecce, uomo trovato senza vita in un b&b

Un uomo di 41 anni è stato trovato morto questa mattina nella stanza di un b&b in Piazza Mazzini, nel cuore commerciale di Lecce. A scoprire il corpo sono stati i proprietari della struttura ricettiva. Il 41enne era di Lecce.

Uomo morto in una struttura alberghiera di Lecce, nella sua stanza numerose bottiglie di alcol e sostanza stupefacenti

A quanto si apprende, nella stanza del b&b sono state numerose di bottiglie di alcol e sostanze stupefacenti. E’ intervenuta la Polizia. La salma è stata trasportata all’obitorio dell’ospedale Vito Fazzi di Lecce a disposizione dell’autorità giudiziaria.