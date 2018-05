LECCE – Vince un milione e mezzo col gratta e vinci “Turista per sempre” [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui, Ladyblitz – Apps on Google Play]. Gratta e vinci comprato alla tabaccheria 101 di via Biasco, a Lecce.

Il fortunato ha vinto un milione e mezza. La somma è così suddivisa: 300mila euro subito e 6mila euro per 20 anni. In chiusura poi un ultimo bonus di altri 100mila euro.

Nella stessa giornata, sempre in provincia di Lecce, jackpot del SuperEnalotto sfiorato per un giocatore di Tuglie che nell’ultimo concorso ha centrato un 5 da 51.757,59 euro. La schedina vincente, riporta Agipronews, è stata convalidata presso l’Edicola Cartolibreria Pamar di via Vittorio Veneto 234.