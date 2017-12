LECCO – Stava attraversando i binari della ferrovia e aveva le cuffiette con la musica nelle orecchie: non si è accorto del treno che passava ed è stato travolto all’ingresso della stazione di Mandello Lario (Lecco). Adesso il giovane, un ragazzo di quindici anni, è ricoverato in ospedale in gravi condizioni.

L’incidente è avvenuto nel primo pomeriggio di venerdì 15 dicembre. I dubbi sulla dinamica sono stati fugati dalle testimonianze di chi era in stazione ad attendere l’arrivo del convoglio e dal macchinista.

Secondo quanto ricostruito, un altro treno era fermo in stazione e di lì a poco sarebbe partito verso la Valtellina, mentre il giovane doveva prendere il convoglio proveniente da Sondrio e diretto a Lecco. Forse preoccupato dal ritardo, ha cercato di attraversare velocemente i binari, non accorgendosi dell’arrivo del treno, con il macchinista che ha azionato i mezzi di sicurezza ed evitato un impatto che non gli avrebbe lasciato scampo.

Il ragazzo è stato subito soccorso e trasportato all’ospedale Manzoni di Lecco, dove è stato sottoposto alla Tac e ricoverato nel reparto di rianimazione. Le sue condizioni sono gravissime.

Intanto, dopo i ritardi del pomeriggio, in serata la circolazione dei treni è tornata alla normalità: Trenord ha istituito servizio di trasbordo con bus da Lecco a Varenna e viceversa limitando i disagi agli utenti della linea Sondrio-Lecco-Milano.