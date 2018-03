LECCO – Una ragazza di 18 anni, scomparsa da casa lunedì mattina, è stata ritrovata in gravi condizioni in un bosco tra gli abitati di Lomagna e Osnago, in provincia di Lecco.

La giovane, che potrebbe essere rimasta intossicata da sostanze non meglio definite e per ragioni da accertare, è stata soccorsa in extremis grazie all’intervento dell’elisoccorso, con un’ambulanza, vigili del fuoco e carabinieri.

La mobilitazione è stata generale nella zona e la diciottenne è stata poi ricoverata all’ospedale di Lecco in prognosi riservata. Sono in corso indagini e accertamenti sull’accaduto.