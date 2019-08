Lecco, serie di frane si abbattono sulla sp 72: nessun ferito

ROMA – Nella serata di giovedì, 1 agosto, una serie di frane si è abbattuta sulla Strada provinciale 72 tra Bellano e Dervio, in provincia di Lecco. La frana più importante ha colpito il tratto nei pressi della galleria del Mok. Tutto è avvenuto intorno alle 22. Per fortuna non ci sono stati feriti.

“Attenzione – è la nota dei Vigili del fuoco – frana sulla strada Gardesana SS 45 bis tra il confine provinciale ed il comune di Limone. La strada è completamente bloccata. Sul posto sta già operando una nostra squadra in coordinamento con le forze dell’ordine. Per cortesia non chiamate i centralini dei numeri d’emergenza e della caserma di Riva d/G per informazioni sulla percorribilità o per la tempistica della riapertura. Abbiamo anche altri interventi da gestire in questo momento”.

Ora, come scrive il Giorno, “si teme possano volerci giorni per rimuovere i detriti, ripristinare le condizioni di sicurezza e riaprire al transito la Sp 72, dove solo di recente sono stati ultimati gli interventi di ripristino per predenti frane all’altezza delle Tre Madonne di Bellano e dove sono ancora in corso i lavori di consolidamento di un versante cedevole a Fiumelatte di Varenna”.

