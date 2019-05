Legittima difesa, il cartello ad Avezzano: “Attenti, sparerò a tutti”

ROMA – “Attenti sparerò a tutti. Chi supera la rete non uscirà vivo. Avviso per i signori ladri. Questa casa è stata già svaligiata il 22-8. Hanno preso tutto”. Il cartello, scritta nera su sfondo verde, è stato attaccato da un abitante di Avezzano, in Abruzzo, sulla recinzione metallica della sua abitazione al civico 266 della Provinciale 24/b per Avezzano.

L’immagine in queste ore, pubblicata sui social, sta facendo il giro del Web. E’ questo uno dei primi effetti della nuova legge sulla legittima difesa? Fonte: Facebook.