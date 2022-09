Legnago, cane lasciato in auto muore di caldo: il padrone era andato in ospedale (foto Ansa)

Lascia il cane in auto per accompagnare un familiare all’ospedale e l’animale muore di caldo. Tutto è avvenuto nel pomeriggio di martedì 6 settembre a Legnago, in provincia di Verona.

Il tentativo di soccorso

Dopo le segnalazioni di alcuni passant sul posto sono giunti i Vigili che poco che hanno effettivamente riscontrato le difficoltà del cane e poco dopo hanno rintracciato il proprietario nell’ospedale. L’uomo, avvertito, è corso subito ad aprire le portiere ma purtroppo per il cane non c’era più molto da fare.

L’uomo, come racconta L’Arena, ha detto di aver dovuto lasciare il cane in macchina per accompagnare un parente a una visita importante. Il 45enne dice di aver lasciato i finestrini socchiusi credendo potesse bastare e pare si fosse anche accertato che il cane stesse bene scendendo a controllare prima che accadesse l’irreparabile. Per l’uomo è comunque scattata la denuncia.