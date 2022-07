Un incidente sulla provinciale 46 a Legnago (Verona) è costato la vita ad una giovane, Bianca Papushallaj, diciottenne di Castelmassa nel Rodigino.

Incidente a Legnago: Bianca muore a 18 anni, gravissima l’amica

L’auto dove viaggiava la vittima, una Peugeot 208, condotta da un’amica, è uscita di strada all’improvviso andandosi a schiantare contro un platano. La giovane, che era sul sedile del passeggero, è morta sul colpo. Gravissima la conducente del veicolo, M.C., coetanea e compaesana della 18enne. La ragazza è ricoverata al Polo Confortini, borgo Trento, in condizioni disperate.

Non c’erano altre auto in transito in quel momento, quando poco dopo le 21 la Peugeot è uscita di strada. Sarebbe quindi sarebbe da escludere che l’automobile possa essere stata urtata o toccata di striscio da un altro mezzo ma resta quella sbandata improvvisa e poi lo schianto. Sull’asfalto non ci sono neanche segni di una frenata.

Incerte le cause dell’incidente

Non è escluso che la conducente abbia evitato un animale e sterzato all’improvviso finendo contro l’albero. L’impatto è stato violentissimo, la passeggera è rimasta schiacciata tra la portiera e il tronco. A pochi metri c’è un agriturismo: lo schianto l’hanno sentito e hanno chiamato subito i carabinieri di Legnago e il 118. Sul posto anche i vigili del Fuoco del distaccamento di Legnago, che hanno affidato la giovane al personale medico.